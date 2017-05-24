Осужденный в ОАЭ грузинский депутат намерен отстаивать свои права в суде

24.05.2017 19:15 Депутат парламента Грузии, осужденный в Объединенных Арабских Эмиратах заочно на 15 лет, собирается подать иск против эмирата Рас-ель-Хайма с требованием возместить ему моральный ущерб. Об этом сегодня сообщает телекомпания «Рустави-2».



Депутат от партии «Альянс патриотов» Гела Микадзе считает вынесенный в его отношении приговор «политически мотивированным».



Суд в ОАЭ признал Микадзе виновным в присвоении 17,2 миллиона долларов и приговорил заочно к 15 годам тюрьмы. Речь идет о соглашении между портом Поти в 2010-2011 годах, которым тогда владела компания RAKIA, и компанией Raystar о создании совместного производства, а затем о его аннулировании. В тот период Микадзе был руководителем компании RAKIA Georgia.



Между тем бизнесмен, ставший в 2016 году депутатом, указывает на то, что сделка, о которой идет речь в постановлении суда, была совершена в 2010 либо в 2011 годах. Он подчеркивает, что такие дела имею пятилетний срок оспаривания и дело является просроченным.



«Шейх этого эмирата сам является судьей, прокурором и обвинителем. Соответственно, это решение было единоличным. Суд оспаривает непонятное для меня дело, которое произошло 7 лет назад», — заявил Микадзе в беседе с журналистами.



«О том, что существует уголовное дело я узнал вчера по телевидению. Мне элементарно должны были передать повестку, чтобы я нанял в той стране адвоката. Я продолжу любого рода правовую тяжбу, а также обязательно внесу иск для возмещения морального ущерба. Я готов продолжить тяжбу в суде любой страны мира: в Англии, Швейцарии или Франции», — сказал Микадзе.

Прокомментировал ситуацию с иском против члена парламента и один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта», вице-спикер Георгий Вольский.



«Я очень сожалею. Я не близко знаком с Гелой Микадзе, но кроме хорошего о нем ничего не слышал. Думаю, Грузия по мере возможности должна использовать свой правовой ресурс и защитить своего гражданина», — сказал Вольский..



По данным арабских СМИ, кроме Микадзе обвиняемыми по делу признаны также руководитель арабской компании RAKIA Хатер Массаад и Георгий Джанашия, который занимал высокую должность в RAKIA Georgia. Решением суда, Микадзе обязали вернуть 12,8 миллиона долларов, а Джанашия — 4,4 миллиона долларов.

По данным арабских СМИ, на время оформления соглашения с Raystar Микадзе и Джанашия были ее бенефициарами. В RAKIA об этом было известно только Массааду. Обвиняемые, которые знали, что Raystar не сможет осуществить инвестирование, перевели от имени RAKIA 17,2 миллиона долларов на свои счета в Швейцарии.



"Новости-Грузия"











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