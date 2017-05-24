Квирикашвили: Вклад США в развитие Грузии бесценен

24.05.2017 20:20 Роль США в развитии Грузии в правильном направлении бесценна, уверен премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом премьер заявил на конференции, посвященной 20-летию американо-грузинского Бизнес-совета, которая прошла 23 мая вечером.



По словам грузинского премьера, этот совет сыграл большую роль в развитии и углублении не только экономических, но и политических взаимоотношений между Грузией и США. Георгий Квирикашвили также напомнил, что в этом году отмечается юбилейная дата дипломатических отношений между двумя странами, и подчеркнул значение той поддержки, которую на протяжении 25 лет США оказывали Грузии в вопросе суверенитета и территориальной целостности.



«Эти 25 лет были важнейшими для превращения Грузии из объятой гражданской войной страны в то государство, каким она является сейчас. Мы не считаем себя бывшей советской республикой, но оскорбить этим другие государства не хотим. Мы хотим, чтобы Грузия воспринималась как страна Восточной Европы», — пояснил Квирикашвили.



То, что Грузия является восточноевропейским государством, по мнению премьера, подтверждается многими объективными показателями — уровнем демократического развития, индикаторами экономической активности, устойчивостью развития страны.



По словам Георгия Квирикашвили, за эти годы Грузия из объятой высоким уровнем коррупции и малодоступной для бизнеса страны превратилась в одну из лучших для ведения бизнеса стран в мире.



Несмотря на достигнутые успехи и учитывая фактор «оккупации», Грузия, по заявлению премьера, все еще нуждается в большой поддержке своих стратегических партнеров, прежде всего, США, и в то же время является местом, дающим американским компаниям возможность для расширения деятельности в масштабе всего региона.



Одной из таких возможностей премьер назвал инициативу Китая «Один пояс — один путь», в рамках которой создается новый Шелковый путь.



«Исходя из этого, мы хотим упрочить имидж Грузии как стабильной, надежной, основанной на принципах и преданной партнерам страны», — заверил участников конференции Георгий Квирикашвили.















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