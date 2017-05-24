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Кобахидзе утверждает, что Венецианская комиссия дала высокую оценку конституционным поправкам


24.05.2017   20:24
«Итоги проходившей в Берлине двухдневной конференции по обсуждению проекта изменений в Конституцию Грузии соответствовали тем ожиданиям, которые были у нас», — заявил в связи с окончанием конференции председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Его комментарий распространила пресс-служба парламента Грузии.

По словам спикера, разработанный государственной конституционной комиссией конституционный законопроект получил высокие оценки от представителей Венецианской комиссии и зарубежных партнеров.

«Мы разработали очень четкий законопроект, поэтому получили очень высокие оценки со стороны Венецианской комиссии и наших партнеров. Документ основан на фундаментальных принципах конституционного права», — пояснил Ираклий Кобахидзе.






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