Кобахидзе утверждает, что Венецианская комиссия дала высокую оценку конституционным поправкам

24.05.2017 20:24 «Итоги проходившей в Берлине двухдневной конференции по обсуждению проекта изменений в Конституцию Грузии соответствовали тем ожиданиям, которые были у нас», — заявил в связи с окончанием конференции председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Его комментарий распространила пресс-служба парламента Грузии.



По словам спикера, разработанный государственной конституционной комиссией конституционный законопроект получил высокие оценки от представителей Венецианской комиссии и зарубежных партнеров.



«Мы разработали очень четкий законопроект, поэтому получили очень высокие оценки со стороны Венецианской комиссии и наших партнеров. Документ основан на фундаментальных принципах конституционного права», — пояснил Ираклий Кобахидзе.















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