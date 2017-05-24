Европарламент твердо поддерживает Грузию - Джанелидзе

24.05.2017 20:35 «Европарламент всегда твердо поддерживал Грузию, и нынешний визит делегации комитета по внешним отношениям — наглядное тому подтверждение», — заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе после состоявшейся 24 мая в Тбилиси встречи с делегацией комитета Европарламента по внешним отношениям.



По информации МИД Грузии, делегация во главе с председателем комитета Дэвидом Макаллистером прибыла в Тбилиси с официальным визитом, и в ее состав входят члены всех представленных в Европарламенте политических групп. С грузинской стороны во встрече также участвовал госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе.



Как заявил Михаил Джанелидзе журналистам по окончании встречи, с делегацией Европарламента были рассмотрены все основные вопросы и приоритеты, определяющие взаимоотношения Грузии с ЕС.



«Это была очень важная встреча, так как данный комитет твердо поддерживает Грузию во многих отношениях. Он твердо поддерживал нас в вопросе визовой либерализации и продолжает поддержку на пути дальнейшей евроинтеграции», — пояснил министр.



По его информации, в числе рассмотренных вопросов были осуществляемые правительством Грузии реформы, которые связаны с выполнением соглашения об ассоциации и торговой интеграцией с ЕС.



«Вы знаете, что наш экспорт в страны Евросоюза неуклонно растет, и это результат и заслуга визовой либерализации», — подчеркнул Джанелидзе, по словам которого, на встрече обсуждались и дальнейшие шаги по еще большему сближению Грузии с Евросоюзом.



Не обошлось на встрече и без рассмотрения ситуации на «оккупированных территориях», о которой делегации Европарламента детально сообщили представители Грузии. Они также рассказали о проводимой правительством страны политике примирения и о стремлении предоставить жителям по ту сторону «линии оккупации» все блага, которые предоставляет Грузии и ее гражданам интеграция с ЕС.



Виктор Долидзе, со своей стороны, отметил, что Европарламент и, в частности, посетивший Тбилиси комитет, во всех вопросах твердо поддерживает Грузию. Он подчеркнул важность постоянного обмена информацией и сообщил, что на встрече был рассмотрен широкий спектр вопросов взаимоотношений между Грузией и Евросоюзом.



Особое внимание на встрече было уделено запланированному на 24 ноября в Брюсселе 5-му саммиту Восточного партнерства. Представители Грузии выразили надежду, что саммит будет результативным и наметит перспективы дальнейшей интеграции стран-членов партнерства с ЕС.















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