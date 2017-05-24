Грузия не сможет выдать ОАЭ своего гражданина в случае запроса - прокуратура

24.05.2017 21:16 По информации Главной прокуратуры Грузии, грузинская сторона не может экстрадировать гражданина Грузии Гелу Микадзе в другое государство, если иностранное государство потребует этого. Об этом заявила "Пирвели" руководитель департамента связей с общественностью Главной прокуратуры Грузии Натия Сухиашвили.



По ее информации, прокуратура Грузии готова оказать помощь в сфере уголовного права в рамках международного сотрудничества всем заинтересованным государствам с точки зрения борьбы с преступностью.



"Что касается вопроса передачи гражданина Грузии иностранному государству, согласно статье13 Конституции Грузии, передача гражданина Грузии иностранному государству недопустима, кроме случаев, предусмотренных международным договором. Грузинская сторона не может экстрадировать гражданина Грузии Гелу Микадзе, если иностранное государство потребует этого, поскольку принадлежность к гражданству Грузии является обстоятельством, препятствующим экстрадиции"- заявила "Пирвели" Натия Сухиашвили.



Суд Объединенных Арабских Эмиратов заочно присудил члена парламента Грузии от "Альянса патриотов" Гелу Микадзе к заключению сроком на 15 лет по обвинению в присвоении 17,2 миллионов долларов США.



Согласно судебному приговору, Гела Микадзе должен возместить 12,8 миллионов долларов США. Это та сумма, в присвоении которой он обвинялся.



Дело касается заключения, и затем упразднения договора между морским портом Поти и вновь созданной компанией ООО Raystar Trade о создании совместного предприятия в 2010-2011 году.



Депутат Гела Микадзе называет абсурдным решение, принятое судом против него в Объединенных Арабских Эмиратах.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

