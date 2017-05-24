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Каладзе против продажи земель иностранцам кроме «особых случаев»
24.05.2017 21:19
Вице-премьер Грузии Каха Каладзе выступает против разрешения продажи земель иностранцам. По его словам, это должно быть допущено только в «особых случаях».
"Вообще, в связи с этим разгорелся очень большой шум. Не слушали конкретно заявления того же Кобахидзе в связи с этим вопросом. Я скажу позицию главы правительства, а также свою позицию в связи с сельскохозяйственными землями. По нашей позиции, сельскохозяйственные земли не следует продавать иностранцам. Такова позиция, как премьер-министра, так и моя, и членов правительства. Соответственно в парламенте обсуждают это, и я убежден, решение в связи с этим будет принято"- заявил Каха Каладзе.
Вице-премьер Каха Каладзе считает, что кроме особых случаев, нельзя продавать сельскохозяйственные земли иностранцам. Вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе заявил об этом в ответ на вопрос о продаже земли иностранцам.
По мнению вице-премьера, этот вопрос следует отразить в Конституции страны.
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