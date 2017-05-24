Госсекретарь США исключил возвращение России в G-7 без выполнения Минских соглашений

24.05.2017 21:30 Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что восстановление членства России в составе «Большой Семерки» - группы промышленно развитых стран - не возможно без исполнения Минских соглашений и восстановления суверенитета Украины.



«Они были исключены из группы из-за ситуации в Украине, поэтому я думаю для того, чтобы они снова могли вступить, им придется заняться ситуацией в Украине. Мы им довольно ясно дали понять, что это означает продвижение вперед Минских договоренностей и их осуществление, восстановление суверенитета Украины», - заявил Тиллерсон во время беседы с журналистами на борту самолета Air Force One во время перелета из Рима в Брюссель.



По его словам, пока эти условия не будут выполнены и не будет достигнуто какое-то соглашение относительно того, как иметь дело с украинской ситуацией, которая была бы устраивала украинцев, и была бы удовлетворительной для всех членов «Большой Семерки», он не ожидает, что Россия сможет снова присоединится.



Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сопровождает президента США Дональда Трампа во время его первого европейского турне.















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