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Трамп подтвердил трансатлантическое единство по вопросу антироссийских санкций


24.05.2017   21:56
Президент США Дональд Трамп провел встречи с президентом и премьером Италии Серджо Маттареллой и Паоло Джентилони и подтвердил трансатлантическое единство по вопросу санкций против России, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент подтвердил трансатлантическое единство по вопросу мер против России из-за действий в Крыму и на востоке Украины и заявил о необходимости убедить Россию выполнить обязательства по Минским соглашениям», — говорится в сообщении.

Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект о введении санкций против России и Ирана за финансовую и военную поддержку режима президента Сирии Башара Асада.

Отмечается, что законопроект будет рассмотрен сенатом и отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.






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