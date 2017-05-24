Трамп подтвердил трансатлантическое единство по вопросу антироссийских санкций

24.05.2017 21:56 Президент США Дональд Трамп провел встречи с президентом и премьером Италии Серджо Маттареллой и Паоло Джентилони и подтвердил трансатлантическое единство по вопросу санкций против России, сообщает пресс-служба Белого дома.



«Президент подтвердил трансатлантическое единство по вопросу мер против России из-за действий в Крыму и на востоке Украины и заявил о необходимости убедить Россию выполнить обязательства по Минским соглашениям», — говорится в сообщении.



Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект о введении санкций против России и Ирана за финансовую и военную поддержку режима президента Сирии Башара Асада.



Отмечается, что законопроект будет рассмотрен сенатом и отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.















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