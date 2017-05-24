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Создается молдавско-украинско-грузинская платформа общения с ЕС
24.05.2017 22:05
В Кишиневе представители Евронеста подписали договоренность между Молдовой, Украиной и Грузией о создании совместной платформы общения с Европейским Союзом, которая должна помочь в их дальнейшей европейской интеграции, передает "Польское радио".
"Молдова, Украина и Грузия создадут совместную платформу общения с Европейским Союзом, которая должна помочь в их дальнейшей европейской интеграции. Договоренность между тремя странами подписано в Кишиневе", - говорится в сообщении.
Все три страны имеют соглашения об ассоциации с ЕС.
Создание совместного центра связи с Европейским Союзом предложила Молдова, которая является сопредседателем работы Евронеста, то есть общих собраний евродепутатов и парламентариев государств Восточного партнерства.
На заседании в Кишиневе председатель этого органа, молдавский депутат Мариан Лупу пояснил, что Кишинев, Киев и Тбилиси хотят координировать свои переговоры с Брюсселем и согласовывать позиции. Как он добавил, молдавско-украинско-грузинский центр начнет деятельность в ближайшие недели. Эта инициатива должна, в том числе, помочь в проведении саммита Восточного партнерства в ноябре в Брюсселе.
Представители Европарламента хвалили в молдавской столице достижение трех государств в реализации соглашения об ассоциации с ЕС. Евродепутат Ребекка Хармс оценила, что хорошее сотрудничество Кишинева, Киева и Тбилиси ускорит этот процесс.
Министры иностранных дел Молдовы, Украины и Грузии примут участие в одной из следующих встреч министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев будет предлагать Европейскому Cоюзу перейти на дифференцированный подход в рамках проекта "Восточное партнерство".
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