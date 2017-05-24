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Грузинская оппозиция рассказала делегации США о нападении на аудитора


24.05.2017   23:07
Одним из основных вопросов, которые на встрече с правительственной делегацией США обсуждали члены парламента Грузии — представители фракций «Национальное движение» и «Европейская Грузия», был факт нападения на главного аудитора Грузии Лашу Тордия. Об этом после встречи заявил представитель «Национального движения» Ника Мелия.

По его словам, на встрече речь шла обо всех актуальных вопросах — протекающих в стране процессах, конституционной реформе, изменениях, вносимых в избирательное законодательство, приближающихся местных выборах.

«Особенно я выделил два вопроса. Это предстоящие выборы и нападение на генерального аудитора. Думаю, что с их стороны последует соответствующая реакция», — заявил журналистам Мелия.

По словам представителя «Европейской Грузии» Отара Кахидзе, его фракция на встрече с делегацией США особое внимание заострила на вопросах верховенства закона, независимости суда и медиаплюрализма.

«Мы предоставляем им информацию о том, что происходит в стране, и желаем, чтобы наша страна двигалась путем нормального развития», — заявил после встречи Кахидзе.


Правительственная делегация США находится в Тбилиси с 22 мая. С членами «Европейской Грузии» она провела уже две встречи, одна встреча состоялась с представителями «Национального движения», а на 25 мая запланирована встреча с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. 24 мая Бриджит Бринк принял президент Грузии Георгий Маргвелашвили.






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