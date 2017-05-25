Грузия имеет все механизмы для подготовки к членству в НАТО - Геттемюллер

25.05.2017 10:07 «Грузия имеет все механизмы для подготовки к членству в НАТО, но многое еще предстоит сделать», — заявила в интервью передаче «Моабме» первого канала Общественного телевидения Грузии заместитель генсека альянса Роуз Геттемюллер.



По ее словам, Грузия является для НАТО особенным и важнейшим партнером, который на протяжении многих лет вместе с альянсом выполняет миссию в Афганистане.



«Грузия много лет тесно работает с миссией НАТО в Афганистане. Грузия сыграла историческую роль, особенно ее Вооруженные силы. Я испытала большую гордость на прошлой неделе на встрече в штаб-квартире НАТО, где мы говорили о миссии в Афганистане и рядом со мной сидел посол Грузии», — рассказала Геттемюллер.



Говоря о перспективе принятия Грузии в альянс, она подчеркнула, что НАТО остается верным своей политике «открытых дверей», в которой никаких «если» и «но» не существует.



«Очень скоро мы примем Черногорию, которая станет 29-м членом альянса. Парламенты многих стран-членов уже ратифицировали этот вопрос и сейчас мы завершаем процесс приема. Это доказывает политику открытых дверей НАТО. Второй важный вопрос состоит в том, что каждая страна должна иметь право свободно выбирать союзников и устанавливать с ними отношения в целях безопасности. Это очень важный принцип. Никто не имеет права принуждать какую-либо страну к членству в том или ином объединении. Даже НАТО не диктует и не принуждает никого становиться его членом», — пояснила заместитель генсека.



Она подчеркнула важность оказания Грузии поддержки и помощи с тем, чтобы та сумела удовлетворить всем необходимым критериям для вступления в альянс.



26−29 мая в Тбилиси пройдет заседание Парламентской ассамблеи НАТО, на котором делегацию альянса будет возглавлять Роуз Геттемюллер.

















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