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Хухашвили: Иванишвили просил меня возглавить службу аудита


25.05.2017   11:35
Бидзина Иванишвили просил меня возглавить службу аудита, - об этом в передаче «360 градусов» на «Палитраньюс» заявил бывший советник Иванишвили, эксперт Гия Хухашвили. По его словам, он отказался от предложения бывшего премьер-министра, а сейчас жалеет об этом.

Как отметил Хухашвили, в связи с инцидентом Тордия-Парцхаладзе важно, чтобы государственные ведомства заняли правильную позицию, а высокопоставленные политики озвучили четкие посылы. По его словам, если бы он согласился возглавить службу аудита, то Отар Парцхаладзе бы не совершил подобное действие. В этом контексте эксперт отметил компроматы, имеющиеся на Тордия, которые, по его словам, сделаны еще в период правления «Национального движения».

«На одной из последних встреч с Бидзиной Иванишвили он сказал мне, что, наверное, и новые власти захотят заработать деньги, и попросил меня возглавить службу аудита, чтобы пресечь это. Я отказался, потому что уже решил не оставаться в системе. Сегодня я жалею о том решении.

Если между мной и Иванишвили были споры, то они касались этого вопроса. Он говорил, что я должен согласиться, что так нужно для страны, а я был категорически против. Этот разговор состоялся в Уреки. Компроматы на Тордия имелись еще со времен прежних властей. В отношении меня Парцхаладзе бы на такое не осмелился», - заявил Гия Хухашвили.






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