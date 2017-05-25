Новые конфигурации в оппозиционном спектре

25.05.2017 11:50 «За 5 месяцев до выборов в самоуправление в оппозиционном спектре формируются новые конфигурации. Политические партии еще раз пытаются создать коалицию или объединение. Но политологи относятся к этому довольно скептически. Примечательно, что Республиканская партия и «Свободные демократы» уже завершили консультации и приняли решение о формировании единого блока на выборах в местное самоуправление. Также речь идет об объединении «Национального форума» и партии Усупашвили. Но в данном случае представители «Национального форума» входят в партию экс-спикера парламента, а сам «Форум» распадается», - пишет газета «Резонанси».



«Как оказалось, переговоры между Усупашвили и Шартава прошли сразу после выборов. Один из лидеров партии Ани Миротадзе подтверждает, что еще в прошлом году председатель парламента Усупашвили пришел в офис «Форума» и встретился с Кахой Шартава. Движение станет партией после местных выборов и продолжит подготовку к выборам 2020 года. Вокруг какой идеи случится объединение, неизвестно. Пока что есть лишь четырехпунктный план действий, который необходим для формирования новых политических сил и новых подходов. Но до этого движение будет участвовать и в выборах в самоуправление», - отмечает издание.



«Решение об участии в выборах в самоуправление уже принято. Но с кем вместе - пока еще предстоит уточнить. В начале июня мы будем иметь приблизительную картину», - заявила Миротадзе. Но она не уточнила, с кем еще проводит переговоры «Форум» - «Мы сообщили, что собираемся создать большое общественное движение для усиления грузинского государства. Вы также знаете, что мы работаем вместе с Давидом Усупашвили. Кроме этого, есть и другие переговоры, но пока я больше ничего сказать не могу, так как переговоры не завершены», - пояснила Ани Миротадзе. Политологи скептически оценивают процессы в оппозиционном спектре», - заключает издание.



«Это настолько незначительные перестановки, что они вряд ли изменят политическую мозаику. Вся политическая элита пребывает в глубоком кризисе. Как бы они не объединялись, мы не получим никакую синергию - для того чтобы изменить драматическую ситуацию, которая сложилась с точки зрения политической конкуренции. Объединение республиканцев и «Свободных демократов» несерьезно - они и так делят между собой мизерный электорат, а при сложении этих голосов все равно ничего не получается. Что касается объединения вокруг Усупашвили, его авторитет заслуживает интереса, но с электоральной точки зрения это ничего не меняет», - заявил в беседе с корреспондентом издания Гия Хухашвили.















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