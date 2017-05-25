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Парламентская ассамблея НАТО в Тбилиси примет декларацию в поддержку ГрузииВесенняя сессия ПА НАТО пройдет в столице Грузии 26-29 мая


25.05.2017   14:02
Премьер-министр Георгий Квирикашвили в ходе заседания правительства подчеркнул важность проведения весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси.

Весенняя сессия ПА НАТО пройдет в столице Грузии 26-29 мая. Таким образом, Грузия станет пятой по счету страной, не являющейся членом альянса, которая примет подобное мероприятие.

"Очень важно, что в стране, которая не является членом НАТО, проводиться форум такого высокого уровня. Будет принята декларация в поддержку евроатлантической интеграции Грузии. И мы считаем, что проведение подобного мероприятия для выражения еще одной поддержки внешнеполитического вектора нашей страны крайне важно", — заявил Квирикашвили.

В первый день сессии ПА НАТО запланирована совместная пресс-конференция, которую проведут председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, президент ПА НАТО Паоло Алли, генеральный секретарь ПА НАТО Дэвид Хоббс и руководитель постоянной делегации Грузии в ПА НАТО Ираклий Сесиашвили.

В рамках весенней сессии пройдут двусторонние и многосторонние встречи, комитетские заседания и пресс-конференции.

Пленарная сессия ассамблеи запланирована 29 мая. К участникам мероприятия обратятся Кобахидзе, Квирикашвили, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, а также приглашенные в качестве специальных гостей заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.

Члены ассамблеи примут декларацию в поддержку евроатлантической интеграции Грузии в конце пленарной сессии.

В работе весенней сессии ПА НАТО примут участие порядка 600 гостей. Из-за высокого интереса к мероприятию аккредитацию прошли порядка 300 представителей международных и местных СМИ.






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