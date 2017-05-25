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Маргвелашвили: Институт омбудсмена создан не для восхваления власти


25.05.2017   14:24
Людям, которые считают, что омбудсмен должен возносить оды власти, и проповедовать о том, сколько хорошего делается, должен сказать, что служба народного защитника создана не для этого - президент Георгий Маргвелашвили заявил об этом, комментируя выступление народного защитника в парламенте с ежегодным отчетом.

Президент назвал парламентский отчет Учи Нануашвили интересным, и подчеркнул, что рекомендации и замечания, представленные офисом народного защитника, помогут власти в строительстве защищенного и демократического общества.

Президент ожидает, что правящая команда предусмотрит рекомендации омбудсмена.

"Всем следует проанализировать вопросы, которые затронул народный защитник в отчете, и принять их во внимание. Здесь же хочу коснуться тех настроений, за которыми я наблюдал, тех людей, кто считает, что омбудсмен должен возносить оды власти, должен заниматься сравнительными анализами, не обнаруживал проблемы, а проповедовал, сколько хорошего делается властью. Должен сказать в их услышание, что служба омбудсмена создана не для этого. Для этого существует много интересных институтов, обществу являются многие политики, многие говорящие головы, которые возносят хвалу сильным мира сего, но не омбудсмен. Функция омбудсмена состоит в том, мы платим жалование службе омбудсмена, чтобы обнаруживать проблемы, и дать нам возможность для анализа, и их преодоления. Если омбудсмен будет говорить о том, что было хорошо сделано, такой институт ничего не будет стоить. Есть люди, которые совершенно бесплатно делают это, и можно это дело оставить им"- заявил Георгий Маргвелашвили на пресс-конференции в гостинице "Рэдиссон", связанной с трудовыми правами и будущим инспекции труда.

На пленарном заседании минувшей недели народный защитник представил парламенту ежегодный отчет. По мнению некоторых членов большинства, Уча Нануашвили был ориентирован на критику, и отчет не затронул позитивные изменения в стране, осуществленные властью.






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