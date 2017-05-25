США продолжат оказание Грузии помощи по разным направлениям

25.05.2017 14:27 США продолжат оказание Грузии значительной помощи по различным направлениям, в том числе в сферах демократического развития, экономики, обороны и безопасности. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом заявила помощник заместителя госсекретаря США в вопросах Европы и Евразии Бриджит Бринк на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.



Встреча состоялась в рамках визита правительственной делегации США в Тбилиси, 24 мая вечером, и на ней были рассмотрены вопросы, предусмотренные грузино-американской Хартией о стратегическом партнерстве (документ был подписан 9 января 2009 года в Вашингтоне, — ИА REGNUM ), а также совместные усилия по упрочению в Грузии демократии.



Участники встречи обсудили проводимые правительством Грузии демократические реформы, а также конституционную реформу и третью волну реформы судебной системы, которая, по оценке сторон, важна не только для усиления самой судебной системы, но и для роста инвестиций. Бриджит Бринк отметила прогресс, достигнутый Грузией в этом направлении.



На встрече также были подведены итоги визита премьер-министра Грузии в Вашингтон, состоявшегося 8−10 мая 2017 года. Представители администрации США выразили полную готовность к дальнейшему углублению и расширению стратегического партнерства с Грузией.



Ранее представители Госдепартамента провели встречи с президентом Грузии и членами фракций «Европейская Грузия» и «Национальное движение» грузинского парламента. 25 мая делегацию США примет председатель парламента Ираклий Кобахидзе.















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