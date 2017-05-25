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Украина, Молдова и Грузия создадут совместный центр связи с ЕС


25.05.2017   14:30
Молдова, Украина и Грузия создадут совместную платформу общения с Европейским Союзом, которая должна помочь в их дальнейшей европейской интеграции. Договоренность между тремя странами подписана в Кишиневе. Все они имеют соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом сообщает «Польское радио».

Создание совместного центра связи с Европейским Союзом предложила Молдова, которая является сопредседателем работы Евронеста, то есть общих собраний евродепутатов и парламентариев государств Восточного партнерства.

На заседании в Кишиневе председатель этого органа, молдавский депутат Мариан Лупу пояснил, что Кишинев, Киев и Тбилиси хотят координировать свои переговоры с Брюсселем и согласовывать позиции. Как он добавил, молдавско-украинско-грузинский центр начнет деятельность в ближайшие недели. Эта инициатива должна в том числе помочь в проведении саммита Восточного партнерства в ноябре в Брюсселе.

Представители Европарламента оценили достижения трех государств в реализации соглашения об ассоциации с ЕС. Так, евродепутат Ребекка Хармс отметила, что хорошее сотрудничество Кишинева, Киева и Тбилиси ускорит этот процесс.

Сообщается, что министры иностранных дел Молдовы, Украины и Грузии примут участие в одной из следующих встреч министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.






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