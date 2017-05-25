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Каладзе: Грузия маленькая страна и сельскохозяйственные земли должны быть в собственности грузинских граждан, кроме особых случаев


25.05.2017   14:46
Мы думаем, что земля имеет особое значение, Грузия маленькая страна и сельскохозяйственные земли должны быть в собственности грузинских граждан, кроме особых случаев, - об этом заявил в беседе с журналистами вице-премьер-министр, министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

«В этом особенном случае могут быть такие большие международные компании, как компания по ореховому бизнесу «Роше» и др. Это действительно не помешает поступлению инвестиций. Здесь речь идет об участках сельскохозяйственных земель, на которые есть спрос и со стороны местного населения, так как существуют государственные программы и ими пользуется местный бизнес», - заявил Каха Каладзе.

По его словам, это не только позиция его и премьер-министра, а всей команды.






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