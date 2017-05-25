Квирикашвили: Грузия прошла очень тернистый путь, однако, мы гордимся, что страна идет в верном направлении

25.05.2017 14:47 Грузия прошла очень тернистый путь, однако мы гордимся, что страна идет в верном направлении, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства.

Премьер-министр предварительно поздравил всех с Днем независимости Грузии.



«Грузия прошла очень тернистый путь, однако мы гордимся, что страна идет в верном направлении, и мы думаем, что этот вектор, которого следует наша страна, очень последовательно приведет к той цели, ради которой пожертвовал не один человек и пожертвовал для родины самым заветным. Для наших будущих поколений мы должны сделать все, чтобы наша страна стала достойным членом цивилизованного мира. Мы обязательно добьемся того, что Грузия станет членом европейской семьи, и мы думаем, что эта цель именно то, ради чего мы сегодня предпринимаем значительные шаги», - заявил Квирикашвили.















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