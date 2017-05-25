Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Квирикашвили: Грузия прошла очень тернистый путь, однако, мы гордимся, что страна идет в верном направлении


25.05.2017   14:47
Грузия прошла очень тернистый путь, однако мы гордимся, что страна идет в верном направлении, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства.
Премьер-министр предварительно поздравил всех с Днем независимости Грузии.

«Грузия прошла очень тернистый путь, однако мы гордимся, что страна идет в верном направлении, и мы думаем, что этот вектор, которого следует наша страна, очень последовательно приведет к той цели, ради которой пожертвовал не один человек и пожертвовал для родины самым заветным. Для наших будущих поколений мы должны сделать все, чтобы наша страна стала достойным членом цивилизованного мира. Мы обязательно добьемся того, что Грузия станет членом европейской семьи, и мы думаем, что эта цель именно то, ради чего мы сегодня предпринимаем значительные шаги», - заявил Квирикашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
WinExpo 2017 в десятый раз пройдет в Тбилиси
Грузинская букмекерская компания Adjarabet выходит на армянский рынок
МВФ о фискальных рисках в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жители оккупированных территорий смогут принять участие в программе лечения гепатита С
Взрыв прогремел в доме, где проживал глава администрации села Вторая Отобая
Хаджимба призвал русские общины Абхазии объединиться
23 мая в Грузии будет отмечаться День Абхазии
СГБ использует все ресурсы для освобождения гражданина Германии, задержанного в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
«Fitch» понизил рейтинг Межбанка Азербайджана до уровня ограниченного дефолта
В Армении предотвратили убийство
Moody's: Азербайджану потребуется потратить золотовалютные резервы на спасение МБА
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна