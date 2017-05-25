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На весенней сессии ПА НАТО в Грузии примут участие около 600 представителей


25.05.2017   15:28
"На весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО, которая состоится 26 мая в Тбилиси, в основном, будут обсуждены вопросы обороны и безопасности", об этом на проводимом брифинге 25 мая заявил руководитель делегации парламента Грузии в ПА НАТО Ираклий Сесиашвили.

По его словам, на сессии, которая продлится 4 дня, в центре внимания будут вопросы демократического развития, энергетические вопросы, международное сотрудничество, происходящие в мире процессы, совместная борьба с сепаратизмом и терроризмом и другие вопросы. В конце сессии ожидается принятие соответствующего документа.

И.Сесиашвили сказал, что на весенней сессии ПА НАТО примут участие 600 представителей, в том числе парламентские делегации из 28 стран-членов ассамблеи, и из 20 стран не являющихся постоянными членами структуры, ассоциативные члены и другие гости.






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