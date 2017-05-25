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Каладзе: Грузия, в отличие от Украины, смогла найти альтернативу российскому газу


25.05.2017   15:43
Каха Каладзе, министр топлива и энергетики Грузии, рассказал в эксклюзивном интервью «Фразе» об отказе Грузии от российского газа, о войне и грузинских политиках в Украине.

— Грузия решила отказаться от российского газа до конца года. Может ли Украина перенять у вас этот опыт?

— Грузия и Украина в этом вопросе идут по двум разным направлениям. У нас, в отличие от Украины, есть гораздо больше возможностей получать газ не только в России, мы не зависим исключительно от их голубого топлива. У нас есть соседи (Азербайджан, к примеру), которые сегодня практически на 100% обеспечивают Грузию газом.

Они являются нашими стратегическими партнерами. А те контракты, которые мы подписали с «Газпромом», дают нам возможность стать абсолютно независимыми от газа России. У нас еще есть возможность получать от «Газпрома» деньги за транзит газа через Грузию, который идет в направлении Армении. За вырученные от этого средства мы покупаем газ у Азербайджана, Ирана, консорциума «Шах-Дениз».Поэтому у нас по сравнению с Украиной есть больше альтернативных вариантов. А у Украины в этом смысле, конечно, есть некие проблемы.— В Украине по-прежнему не принят закон о признании территорий Донбасса оккупированными.

В Грузии же, напротив, такой законопроект давно существует: Абхазия и т.н. Южная Осетия признаны оккупированными территориями. Как считаете, нужен ли такой закон Украине?

— Я честно скажу, что мы очень переживали и переживаем из-за всего происходящего в Украине. К сожалению, мы тоже через это прошли и не понаслышке знаем, что это такое. В первую очередь я хочу пожелать нашему братскому украинскому народу мира и спокойствия — без этого развивать страну, развивать экономику невозможно. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, уважаем ее суверенитет.

И хотим, чтобы украинцы знали: мы всегда были и остаемся во всех таких вопросах на стороне Украины и будем поддерживать ее.

— В Украине работали и продолжают работать многие грузинские реформаторы, оппозиционеры, политические оппоненты «Грузинской мечты», к которой принадлежите вы. Как вы оцениваете их работу в Украине?

— Я на эту ситуацию смотрю по-другому. Они сегодня не оппозиционеры, они вообще граждане Украины, которые работают у вас в стране. Что я могу говорить о гражданах другой страны, которые работают у вас? Если они вам нужны, если нужно, чтобы они тут что-то делали — пожалуйста.






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