Центр Дублина украсили грузинскими флагами

25.05.2017 15:46 В преддверии Дня независимости Грузии в центре ирландской столицы вывесили грузинские флаги.



Национальная символика Грузии в Дублине – инициатива мэрии города и посольства Грузии в Ирландии. Флаги были установлены за несколько дней до праздника – 23 мая, и будут оставаться на месте до конца завтрашнего дня.



В столице Ирландии подобным образом День независимости Грузии отмечают уже во второй раз. В прошлом году грузинские флаги также были вывешены в центре на 26 мая.



Примечательно, что в марте Тбилиси и Дублин отмечали третий год дружбы, а в 2017 году исполняется 21 год со дня установления дипломатических отношений между Грузией и Ирландией.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

