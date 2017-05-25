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Центр Дублина украсили грузинскими флагами
25.05.2017 15:46
В преддверии Дня независимости Грузии в центре ирландской столицы вывесили грузинские флаги.
Национальная символика Грузии в Дублине – инициатива мэрии города и посольства Грузии в Ирландии. Флаги были установлены за несколько дней до праздника – 23 мая, и будут оставаться на месте до конца завтрашнего дня.
В столице Ирландии подобным образом День независимости Грузии отмечают уже во второй раз. В прошлом году грузинские флаги также были вывешены в центре на 26 мая.
Примечательно, что в марте Тбилиси и Дублин отмечали третий год дружбы, а в 2017 году исполняется 21 год со дня установления дипломатических отношений между Грузией и Ирландией.
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