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В Европарламенте обсудят сотрудничество со странами Восточного партнерства


25.05.2017   16:32
В Европарламенте в Брюсселе 6 июня состоится конференция на тему «Восточное партнерство - результаты, перспективы и вызовы», сообщил в четверг исследовательский центр Совета Европейского соседства.

В конференции примут участие члены Европарламента Норика Николай и Джорджес Бах, глава Отдела по вопросам Восточного партнерства, регионального сотрудничества и ОБСЕ в Европейской службе внешнеполитической деятельности Борис Ярошевич, замглавы директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова, глава Совета Европейского соседства Самуэль Довери Вестерби, а также аналитики европейских исследовательских институтов.

В ходе конференции будут обсуждены новые тенденции политики ЕС в отношении стран Восточного партнерства в преддверии Саммита Восточного партнерства 2017 года и перспективы расширения сотрудничества и дальнейшей интеграции стран региона в ЕС.

"Восточное партнерство" - проект Евросоюза, основная цель которого - развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.






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