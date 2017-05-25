|
В Европарламенте обсудят сотрудничество со странами Восточного партнерства
25.05.2017 16:32
В Европарламенте в Брюсселе 6 июня состоится конференция на тему «Восточное партнерство - результаты, перспективы и вызовы», сообщил в четверг исследовательский центр Совета Европейского соседства.
В конференции примут участие члены Европарламента Норика Николай и Джорджес Бах, глава Отдела по вопросам Восточного партнерства, регионального сотрудничества и ОБСЕ в Европейской службе внешнеполитической деятельности Борис Ярошевич, замглавы директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова, глава Совета Европейского соседства Самуэль Довери Вестерби, а также аналитики европейских исследовательских институтов.
В ходе конференции будут обсуждены новые тенденции политики ЕС в отношении стран Восточного партнерства в преддверии Саммита Восточного партнерства 2017 года и перспективы расширения сотрудничества и дальнейшей интеграции стран региона в ЕС.
"Восточное партнерство" - проект Евросоюза, основная цель которого - развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна