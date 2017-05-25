Квирикашвили: Страна идет в верном направлении

25.05.2017 16:36 Грузия идет в верном направлении, - считает премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства.



Премьер-министр предварительно поздравил всех с Днем независимости Грузии.



«Грузия прошла очень тернистый путь, однако мы гордимся, что страна идет в верном направлении, и мы думаем, что этот вектор, которого следует наша страна, очень последовательно приведет к той цели, ради которой пожертвовал не один человек и пожертвовал для родины самым заветным. Для наших будущих поколений мы должны сделать все, чтобы наша страна стала достойным членом цивилизованного мира. Мы обязательно добьемся того, что Грузия станет членом европейской семьи, и мы думаем, что эта цель именно то, ради чего мы сегодня предпринимаем значительные шаги», - заявил Квирикашвили.



Между тем, опросы общественного мнения показывают, что население не согласно с мнение премьера. Так, согласно результатам опроса, проведенного Национально-демократическим институтом в середине апреля, лишь 33% опрошенных заявили, что страна развивается в правильном направлении, 32% - в неправильном направлении, а 31% респондентов считает, что Грузия вообще не меняется.



















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