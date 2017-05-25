|
Послы-нерезиденты восьми стран вручили верительные грамоты президенту Грузии
25.05.2017 16:57
Во дворце президента Грузии состоялась церемония вручения верительных грамот послами-нерезидентами.
Пресс-служба президента сообщила "Интерпрессньюс", что президенту Грузии вручили верительные грамоты послы нерезиденты восьми стран: Албании, Пакистана, Португалии, Кувейта, Мальты, Аргентины, Индонезии, Монголии.
После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот президент Грузии в неформальной обстановке беседовал с дипломатами Генти Газелом, Саидом Ханом Мохмандом, Паулой Леал де Сильва, Наваф Абдулазиз Аленезом, Наташей Мели Даудеи, Джулианом Луисом Тетаманти, Юди Криснандисти, Лувсаном Батулга, о необходимости углубления многостороннего сотрудничества между странами, рассмотрел перспективы развития дипломатических отношений, и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна