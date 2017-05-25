Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Послы-нерезиденты восьми стран вручили верительные грамоты президенту Грузии


25.05.2017   16:57
Во дворце президента Грузии состоялась церемония вручения верительных грамот послами-нерезидентами.

Пресс-служба президента сообщила "Интерпрессньюс", что президенту Грузии вручили верительные грамоты послы нерезиденты восьми стран: Албании, Пакистана, Португалии, Кувейта, Мальты, Аргентины, Индонезии, Монголии.

После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот президент Грузии в неформальной обстановке беседовал с дипломатами Генти Газелом, Саидом Ханом Мохмандом, Паулой Леал де Сильва, Наваф Абдулазиз Аленезом, Наташей Мели Даудеи, Джулианом Луисом Тетаманти, Юди Криснандисти, Лувсаном Батулга, о необходимости углубления многостороннего сотрудничества между странами, рассмотрел перспективы развития дипломатических отношений, и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
WinExpo 2017 в десятый раз пройдет в Тбилиси
Грузинская букмекерская компания Adjarabet выходит на армянский рынок
МВФ о фискальных рисках в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жители оккупированных территорий смогут принять участие в программе лечения гепатита С
Взрыв прогремел в доме, где проживал глава администрации села Вторая Отобая
Хаджимба призвал русские общины Абхазии объединиться
23 мая в Грузии будет отмечаться День Абхазии
СГБ использует все ресурсы для освобождения гражданина Германии, задержанного в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
«Fitch» понизил рейтинг Межбанка Азербайджана до уровня ограниченного дефолта
В Армении предотвратили убийство
Moody's: Азербайджану потребуется потратить золотовалютные резервы на спасение МБА
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна