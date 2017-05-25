Послы-нерезиденты восьми стран вручили верительные грамоты президенту Грузии

25.05.2017 16:57 Во дворце президента Грузии состоялась церемония вручения верительных грамот послами-нерезидентами.



Пресс-служба президента сообщила "Интерпрессньюс", что президенту Грузии вручили верительные грамоты послы нерезиденты восьми стран: Албании, Пакистана, Португалии, Кувейта, Мальты, Аргентины, Индонезии, Монголии.



После завершения официальной церемонии вручения верительных грамот президент Грузии в неформальной обстановке беседовал с дипломатами Генти Газелом, Саидом Ханом Мохмандом, Паулой Леал де Сильва, Наваф Абдулазиз Аленезом, Наташей Мели Даудеи, Джулианом Луисом Тетаманти, Юди Криснандисти, Лувсаном Батулга, о необходимости углубления многостороннего сотрудничества между странами, рассмотрел перспективы развития дипломатических отношений, и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.



















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