26-29 мая в Грузии пройдет весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО

25.05.2017 18:02 26-29 мая в Грузии, в гостинице "Хуалинг Тбилиси" состоится весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО.



26 мая в 11:00 часов в здании парламента Грузии (зал Царицы Тамар, корпус А, этаж 0), председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Али, Генеральный секретарь парламентской ассамблеи НАТО Дэвид Хобс, и председатель парламентского комитета обороны и безопасности Грузии, и руководитель постояннодействующей парламентской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ираклий Сесиашвили проведут совместную пресс-конференцию для грузинских и иностранных СМИ.



В рамках сессии в течение четырех дней запланированы двухсторонние и многосторонние встречи, комитетские заседания и пресс-конференции.



29 мая в 9:00-13:00 часов состоится пленарное заседание ассамблеи (гостиница "Хуалинг Тбилиси"). К участникам сессии с приветственной речью обратятся председатель парламента Грузии Ираклий Кабахидзе, президент Георгий Маргвелашвили, и премьер-министр Георгий Квирикашвили. А также к делегатам с речью обратятся заместитель Генсека НАТО Роуз Геттемюллер, приглашенная на сессию парламентской ассамблеи Тбилиси в специальном статусе гостья, и председатель верховной Рады Украины Андрей Парубий.



В завершение пленарного заседания члены Парламентской ассамблеи НАТО примут декларацию в поддержку евроатлантической интеграции Грузии.



Парламентская ассамблея НАТО является парламентским измерением организации североатлантического договора, объединяющим 28 стран-членов Северной Америки и Европы, и более чем 20 ассоциированных, партнеров, и стран-наблюдателей. Сессия ассамблеи является одним из основных мероприятий данной организации, в работе которой принимают участие около 600 приглашенных гостей. Исходя из высокого интереса к мероприятию, на сегодня аккредитацию прошли около 300 международных и местных представителей СМИ.



Наряду с высоким политическим и государственным значением, Парламентская ассамблея НАТО является благоприятной платформой углубления сотрудничества и диалога. Проведение сессии в Грузии является важнейшим событием на пути евроатлантической интеграции. Она будет способствовать укреплению и развитию отношений между Грузией и другими странами мира.



Парламентская ассамблея НАТО всего четыре раз проводилась в странах-нечленах НАТО, и сегодня все четыре страны являются членами НАТО. Грузия пятая страна-нечлен, где состоится заседание парламентской ассамблеи НАТО.

















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