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«Грузия обязательно станет членом европейской семьи» - Квирикашвили


25.05.2017   18:31
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили уверен, что Грузия обязательно станет членом европейской семьи и достигнет той цели, за которую положило жизни не одно поколение его сограждан.

Об этом Георгий Квирикашвили заявил на заседании правительства Грузии 25 мая в связи с отмечаемым страной 26 мая Днем независимости. Премьер заранее поздравил всех с наступающим праздником и подчеркнул, что Грузия выбрала правильный вектор развития и последовательно движется в избранном направлении.

«Наша страна прошла довольно тернистый путь, но мы гордимся тем, что идем в правильном направлении. Думаю, что вектор, которым очень последовательно движется наша страна, доведет нас до той цели, за которую сложил жизнь не один человек», — заявил Георгий Квирикашвили.

Он пообещал сделать все, чтобы Грузия стала достойным членом цивилизованного мира.






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