Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Юбилейная конференция министров спорта Совета Европы пройдет в 2018 году в Тбилиси


25.05.2017   18:38
15-я, юбилейная конференция министров спорта Совета Европы пройдет в 2018 году в Тбилиси. Об этом на заседании правительства Грузии 25 мая заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.

По мнению премьер-министра, это очень важное событие, которое будет способствовать еще лучшему представлению успехов грузинских спортсменов в международном масштабе и утверждению места Грузии на карте мировых спортивных мероприятий.

«Это также будет очень хорошо для повышения международной известности Грузии как интересного направления для проведения международных спортивных мероприятий», — пояснил значение этого события Георгий Квирикашвили.

Заявку на проведение в Грузии конференции министров спорта Совета Европы министр по делам спорта и молодежи Грузии сделал еще в 2014 году, в ходе 13-й конференции в Швейцарии. Но решением Совета Европы 14-я конференция была проведена в Швейцарии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
WinExpo 2017 в десятый раз пройдет в Тбилиси
Грузинская букмекерская компания Adjarabet выходит на армянский рынок
МВФ о фискальных рисках в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жители оккупированных территорий смогут принять участие в программе лечения гепатита С
Взрыв прогремел в доме, где проживал глава администрации села Вторая Отобая
Хаджимба призвал русские общины Абхазии объединиться
23 мая в Грузии будет отмечаться День Абхазии
СГБ использует все ресурсы для освобождения гражданина Германии, задержанного в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
«Fitch» понизил рейтинг Межбанка Азербайджана до уровня ограниченного дефолта
В Армении предотвратили убийство
Moody's: Азербайджану потребуется потратить золотовалютные резервы на спасение МБА
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна