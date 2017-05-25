Юбилейная конференция министров спорта Совета Европы пройдет в 2018 году в Тбилиси

25.05.2017 18:38 15-я, юбилейная конференция министров спорта Совета Европы пройдет в 2018 году в Тбилиси. Об этом на заседании правительства Грузии 25 мая заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили.



По мнению премьер-министра, это очень важное событие, которое будет способствовать еще лучшему представлению успехов грузинских спортсменов в международном масштабе и утверждению места Грузии на карте мировых спортивных мероприятий.



«Это также будет очень хорошо для повышения международной известности Грузии как интересного направления для проведения международных спортивных мероприятий», — пояснил значение этого события Георгий Квирикашвили.



Заявку на проведение в Грузии конференции министров спорта Совета Европы министр по делам спорта и молодежи Грузии сделал еще в 2014 году, в ходе 13-й конференции в Швейцарии. Но решением Совета Европы 14-я конференция была проведена в Швейцарии.















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