Делегация Европарламента посещает Грузию

25.05.2017 18:57 Министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе 24 мая в Тбилиси принял делегацию Комитета по внешним отношениям Европарламента, которую возглавлял председатель комитета Дэвид Макаллистер.



На встрече стороны обсудили целый ряд вопросов, в том числе, актуальные вопросы сотрудничества между Грузией и ЕС, осуществленные Грузией демократические реформы, шестипунктовый план правительства Грузии, который ставит целью внедрение в стране стандартов ЕС, прогресс страны и по направлению реализации Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле и подготовку к Саммиту Восточного партнерства ЕС, который должен пройти 24 ноября в Брюсселе.



Министр иностранных дел Грузии выразил надежду, что на саммите будут намечены дальнейшие перспективы и инициативы по интеграции с ЕС.



«Особое внимание было уделено обстановке на оккупированных территориях Грузии и роли ЕС в процессе обеспечения безопасности на месте. Также была отмечена роль ЕС с точки зрения политики примирения и знамение того, что полученная в результате этого процесса вся польза была бы доступной и для граждан Грузии, проживающих на оккупированных территориях», заявляет МИД Грузии.



Согласно тому же сообщению, Михеил Джанелидзе поблагодарил депутатов Европарламента «за твердую. поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках признанных на международном уровне границ».



Делегацию Европарламента на рабочем обеде принял президент Георгий Маргвелашвили, где обсудили вопросы европейской интеграции Грузии. На встрече также присутствовали секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили и глава Администрации президента Георгий Абашишвили.



В состав делегации Комитета по внешним отношениям Европарламента входили представители различных политических групп, представленных в Европейском Парламенте.















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