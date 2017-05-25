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В Брюсселе открыли новую штаб-квартиру НАТО
25.05.2017 19:10
В Брюсселе главы государств и правительств стран-членов НАТО открыли новую штаб-квартиру Альянса.
В церемонии приняли участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган, президент Литвы Даля Грибаускайте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие.
Также на территории комплекса открыли мемориалы Берлинской стены, теракту "11 сентября 2011 года" в Нью-Йорке, а также 5 статье устава НАТО.
Запланирована речь Столтенберга и премьер-министра Бельгии во время рабочего ужина, после чего состоится пресс-конференция генерального секретаря НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допускает дискуссии о новых мерах в укреплении восточного фланга НАТО. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе 24 мая. Он также отметил, что НАТО пока не планирует саммит с Россией на министерском уровне и не хочет конфронтации с Россией.
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