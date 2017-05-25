Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Брюсселе открыли новую штаб-квартиру НАТО


25.05.2017   19:10
В Брюсселе главы государств и правительств стран-членов НАТО открыли новую штаб-квартиру Альянса.

В церемонии приняли участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган, президент Литвы Даля Грибаускайте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие.

Также на территории комплекса открыли мемориалы Берлинской стены, теракту "11 сентября 2011 года" в Нью-Йорке, а также 5 статье устава НАТО.

Запланирована речь Столтенберга и премьер-министра Бельгии во время рабочего ужина, после чего состоится пресс-конференция генерального секретаря НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допускает дискуссии о новых мерах в укреплении восточного фланга НАТО. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе 24 мая. Он также отметил, что НАТО пока не планирует саммит с Россией на министерском уровне и не хочет конфронтации с Россией.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
WinExpo 2017 в десятый раз пройдет в Тбилиси
Грузинская букмекерская компания Adjarabet выходит на армянский рынок
МВФ о фискальных рисках в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жители оккупированных территорий смогут принять участие в программе лечения гепатита С
Взрыв прогремел в доме, где проживал глава администрации села Вторая Отобая
Хаджимба призвал русские общины Абхазии объединиться
23 мая в Грузии будет отмечаться День Абхазии
СГБ использует все ресурсы для освобождения гражданина Германии, задержанного в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
«Fitch» понизил рейтинг Межбанка Азербайджана до уровня ограниченного дефолта
В Армении предотвратили убийство
Moody's: Азербайджану потребуется потратить золотовалютные резервы на спасение МБА
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна