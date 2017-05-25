Оппозиция требует приостановления статуса сопредседателя женевских переговоров Герберту Зальберу

25.05.2017 19:16 Оппозиционные политические партии требуют приостановить германскому дипломату Герберту Зальберу статус сопредседателя женевских переговоров.



Сегодня несколько оппозиционных партий обратились в МИД с письмом, официально поставить в Евросоюзе требование о приостановлении статуса Зальберу.



"Мы требуем создания специальной группы в рамках Министерства иностранных дел, которая отправится в Евросоюз, и потребует отстранения этого человека первым делом от женевского формата, и прекращения его полномочия, как представителя на Южном Кавказе"- заявил лидер НДП Бачуки Кардава.



Лидеры оппозиционных партий говорят о некомпетентности и бездействии внешнеполитического ведомства Грузии, и заявляют, что происшедшее является очередным признаком ослабления позиций Грузии на международной арене.



"Такие действия, т.н. поздравления, являются для нас не только оскорбительными, это та тема, когда подготавливается основание тому, что будто бы какие-то выборы на оккупированных территориях имеют смысл. Это поздравление означает то же самое, чтобы поздравить Российскую Федерацию. Исходя из этого, внешнее ведомство должно резко отреагировать"- заявил председатель "Европейских демократов Грузии" Паата Давитая.



Напомним, что причиной скандала стало заявление, сделанное Гербертом Зальбером 16 мая в Цхинвали, где он поздравил Анатолия Бибилова с победой в т.н. президентских выборах.















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