Стивен Блэнк: Я никогда не думал, что политика «стратегического терпения» полезна Грузии

25.05.2017 19:44 Старший исследователь "Совета внешней политики Америки" Стивен Блэнк считает бесперспективной политику Грузии "стратегического терпения" в отношении России.



"Я никогда не думал, что эта политика даст что-нибудь Грузии. Я по-прежнему убежден, что пока Грузия придерживается западной ориентации, и стремится к вступлению в Евросоюз и НАТО, Россия будет стараться ограничить территориальную целостность и суверенитет страны"- заявил "Акценту" Блэнк.



Исследователь указывает на ошибки официального Тбилиси также в разговоре о недавнем визите министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Абхазию:



"Вообще положение в Абхазии является демонстрацией тех ошибок, которые лежат в основе грузинской политики, поскольку очевидно, что Москва делает шаги к объединению Абхазии в составе России, причем уже давно делает это".



На вопрос, насколько ожидается, что этот визит Лаврова станет в некотором роде "последней каплей", и началом конца политики "стратегического терпения" Грузии в отношении России, Блэнк ответил:



"Для путинского проекта укрепления российской автократии характерен империализм. Примером этого империализма являлась и та политика, которую в свое время проводила Россия в отношении Восточной Германии, в частности, она долгое время не признавала ее суверенитет и территориальную целостность. Пока Россия остается автократическим государством, это будет "безальтернативный вариант" в ее политике из-за связи между автократией и империей в истории России"- заявил он.



В то же время исследователь считает неэффективными оба формата переговоров, существующих на сегодня с участием России.



"Россия должна подписать декларацию о неприменении силы, если заинтересована вести серьезные переговоры, в противном случае женевский формат является пустой тратой времени. На фоне того, что происходит, не вижу также эффективности формата Абашидзе-Карасин. Россия хочет не переговоров, а чтобы Грузия сдалась"- говорит Стивен Блэнк.

















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