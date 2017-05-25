Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Стивен Блэнк: Я никогда не думал, что политика «стратегического терпения» полезна Грузии


25.05.2017   19:44
Старший исследователь "Совета внешней политики Америки" Стивен Блэнк считает бесперспективной политику Грузии "стратегического терпения" в отношении России.

"Я никогда не думал, что эта политика даст что-нибудь Грузии. Я по-прежнему убежден, что пока Грузия придерживается западной ориентации, и стремится к вступлению в Евросоюз и НАТО, Россия будет стараться ограничить территориальную целостность и суверенитет страны"- заявил "Акценту" Блэнк.

Исследователь указывает на ошибки официального Тбилиси также в разговоре о недавнем визите министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Абхазию:

"Вообще положение в Абхазии является демонстрацией тех ошибок, которые лежат в основе грузинской политики, поскольку очевидно, что Москва делает шаги к объединению Абхазии в составе России, причем уже давно делает это".

На вопрос, насколько ожидается, что этот визит Лаврова станет в некотором роде "последней каплей", и началом конца политики "стратегического терпения" Грузии в отношении России, Блэнк ответил:

"Для путинского проекта укрепления российской автократии характерен империализм. Примером этого империализма являлась и та политика, которую в свое время проводила Россия в отношении Восточной Германии, в частности, она долгое время не признавала ее суверенитет и территориальную целостность. Пока Россия остается автократическим государством, это будет "безальтернативный вариант" в ее политике из-за связи между автократией и империей в истории России"- заявил он.

В то же время исследователь считает неэффективными оба формата переговоров, существующих на сегодня с участием России.

"Россия должна подписать декларацию о неприменении силы, если заинтересована вести серьезные переговоры, в противном случае женевский формат является пустой тратой времени. На фоне того, что происходит, не вижу также эффективности формата Абашидзе-Карасин. Россия хочет не переговоров, а чтобы Грузия сдалась"- говорит Стивен Блэнк.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
WinExpo 2017 в десятый раз пройдет в Тбилиси
Грузинская букмекерская компания Adjarabet выходит на армянский рынок
МВФ о фискальных рисках в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жители оккупированных территорий смогут принять участие в программе лечения гепатита С
Взрыв прогремел в доме, где проживал глава администрации села Вторая Отобая
Хаджимба призвал русские общины Абхазии объединиться
23 мая в Грузии будет отмечаться День Абхазии
СГБ использует все ресурсы для освобождения гражданина Германии, задержанного в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
«Fitch» понизил рейтинг Межбанка Азербайджана до уровня ограниченного дефолта
В Армении предотвратили убийство
Moody's: Азербайджану потребуется потратить золотовалютные резервы на спасение МБА
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна