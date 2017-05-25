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Трамп заявил об исходящих от России угрозах для НАТО


25.05.2017   20:09
Президент США Дональд Трамп, выступая с речью в новой штаб-квартире НАТО на саммите в Брюсселе, призвал альянс быть готовым отражать угрозы, которые исходят не только от террористов, но и от России на южных и восточных границах военного блока. Выступление Трамп транслировалось на сайте НАТО.

Для того, чтобы отражать угрозы, как заявил Трамп, у альянса должны быть средства на оборону. В связи с этим глава США призвал лидеров государств НАТО "больше выделять" в бюджет военного блока. По его словам, "многие страны не платят" того, что они должны платить.

"Это несправедливо по отношению к налогоплательщикам", - заявил Трамп. Он сказал, что страны альянса должны выделять по 2% ВВП в год, тогда альянс будет получить по 119 миллиардов долларов на "коллективную оборону". "Но даже этих денег недостаточно", - считает Трамп.

"Этих денег недостаточно, чтобы НАТО могло отражать реальные и ужасные угрозы. Если страны НАТО будут делать взносы, то НАТО будет еще сильнее, особенно перед лицом терроризма", - сказал Трамп во время вступительной речи в новой штаб-квартире НАТО.






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