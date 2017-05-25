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Кобахидзе: Сессию Парламентской ассамблеи НАТО мы принимаем с большим энтузиазмом
25.05.2017 20:13
Весеннюю сессию Парламентской ассамблеи НАТО мы принимаем с большим энтузиазмом, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.
По ее словам, мероприятие, запланированное в Тбилиси на 26-29 мая, очень важно.
«Это для нас очень важное мероприятие. Уже не раз нами отмечалось, что до сегодняшнего дня сессия Парламентской ассамблеи НАТО проводилось в четырех странах не членах, и все эти четыре страны стали членами НАТО. Это для нас очень важный посыл. Это очень важное мероприятие и мы его принимаем с большим энтузиазмом», - заявил Ираклий Кобахидзе.
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