Кобахидзе: Сессию Парламентской ассамблеи НАТО мы принимаем с большим энтузиазмом

25.05.2017 20:13 Весеннюю сессию Парламентской ассамблеи НАТО мы принимаем с большим энтузиазмом, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



По ее словам, мероприятие, запланированное в Тбилиси на 26-29 мая, очень важно.



«Это для нас очень важное мероприятие. Уже не раз нами отмечалось, что до сегодняшнего дня сессия Парламентской ассамблеи НАТО проводилось в четырех странах не членах, и все эти четыре страны стали членами НАТО. Это для нас очень важный посыл. Это очень важное мероприятие и мы его принимаем с большим энтузиазмом», - заявил Ираклий Кобахидзе.















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