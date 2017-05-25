Суд избрал экстрадиционное заключение одному из управляющих колледжем им. Демиреля

25.05.2017 20:57 Тбилисский городской суд 25 мая удовлетворил ходатайство прокуратуры и в качестве меры пресечения избрал экстрадиционное трехмесячное заключение гражданину Турции Мустафа Эмре Чабуку, который занимает должность одного из управляющих частным колледжем имени Демиреля в Тбилиси.



По информации суда, согласно предъявленным обвинениям, Мустама Эмре Чабук, который разыскивается Турцией, по турецкому законодательству обвиняется в членстве одной из террористических организаций.



Адвокат Мустафы Эмре Чабук Сосо Бараташвили заявил, что правоохранители задержали его подзащитного 24 мая, по просьбе турецкой стороны и Чабук обвиняется турецкой стороной в связях с т.н. террористической организацией FETÖ, ассоциирующейся с Фетхуллахом Гюленом. Задержанный опровергает обвинения.



Адвокат Сосо Бараташвили заявил Civil.ge, что сторона защиты обжалует решение Городского суда в Апелляционном суде, и также обратится к народному защитнику и международным организациям.



По данному вопросу сегодня комментарий сделал министр образования и науки Грузии, вице-премьер Александр Джеджелава. По его словам, арест управляющего колледжа не создаст проблему учебному процессу.



«Не думаю, что задержание этого человека создает проблему школе... Турецкая сторона выражает свою обеспокоенность относительно возможных связей, по их квалификации, террористической организации, с образовательной системой. Мы изначально заверили наших коллег, что делаем все и сделаем в будущем, чтобы нашим ученикам в любой школе ничего не угрожало, в том числе, чтобы не было идеологического давления на них», - заявил министр образования журналистам 25 мая.



Частный колледж имени Демиреля функционирует в Тбилиси с 1993 года.



Civil Georgia











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