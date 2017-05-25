Делегация Госдепартамента США проводит встречи в Грузии

25.05.2017 21:06 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 24 мая принял делегацию США, которую возглавляет заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк. На встрече также присутствовали министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе и советник премьер-министра по вопросам внешних отношений Тедо Джапаридзе.



Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе Хартию стратегического сотрудничества между Грузией и США, оказываемую Соединенным Штатами Грузии помощь, реформы, европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии и визит премьер-министра Квирикашвили в Вашингтон, который состоялся недавно.



Ранее, 23 мая, Бриджит Бринк и американская делегация приняли участие в 10-ом заседании рабочей группы по вопросам демократии и управления в рамках Хартии стратегического сотрудничества между двумя странами. С грузинской стороны во встрече участвовали заместитель министра иностранных дел Давид Залкалиани и заместитель министра юстиции Александр Барамидзе, а также представители исполнительной, судебной и законодательной власти, в том числе, представители парламентского большинства и меньшинства.



Залкалиани заявил, что «американская сторона в очередной раз подтвердила, что углубление стратегического партнерства с Грузией остается приоритетным направлением внешней политики США».



На встрече с министром обороны Грузии Леваном Изория 25т мая заместитель помощника госсекретаря США акцентировала внимание на реализацию Программы готовности обороны Грузии и на вопросах строительства Центра боевой подготовки. Леван Изория отметил, что на встрече были намечены также конкретные планы сотрудничества с точки зрения реализации инициатив в рамках Существенного пакета сотрудничества между НАТО и Грузией. По информации Министерства обороны Грузии, Бриджит Бринк в очередной раз выразила поддержку Грузии на пути вступления в НАТО. На встрече также присутствовал посол США в Грузии Ян Келли.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который принял Бирджит Брин и американскую делегацию 24 мая, поблагодарил США за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и назвал США «стратегическим партнером Грузии номер один».



Американская делегация провела отдельные встречи с двумя оппозиционными партиями в Парламента – Национальным движением и «Движением за свободу Европейской Грузией».



Депутат Парламента Грузии от оппозиционного Национального движения Ника Мелия заявил, что участники встречи обсудили запланированные на октябрь 2017 года местные выборы и нападение на руководителя Службы государственного аудита, которое имело место недавно. Отар Кахидзе от Европейской Грузии заявил, что на встрече с делегацией США обсудили вопросы верховенства закона, судебной независимости и медиа плюрализма в Грузии.



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