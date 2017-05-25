В Тбилиси пройдет праздничные мероприятия по случаю Дня независимости Грузии

25.05.2017 22:22 День независимости Грузии на площади Свободы в Тбилиси будет отмечен праздничными мероприятиями. Официальная церемония откроется принятием присяги. По информации Минобороны Грузии, более 300 военнослужащих с центра начальной боевой подготовки, которые были призваны на обязательную военную службу, присягнут перед Богом и народом. Рапортовать верховному главнокомандующему ВС Грузии будет начальник ВС Грузии генерал-майор Владимир Чачибая.



Население и Вооруженные силы Грузии поздравит с Днем независимости президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. К военнослужащим с речью обратится и глава Минобороны Грузии Леван Изория.



На площади Свободы будут представлены те подразделения ВС Грузии, которые на протяжении последних лет достигли значительных успехов как внутри страны, так и за ее пределами.



Личный состав и приглашенные гости почтят минутой молчания погибших за независимость, территориальную целостность Грузии и в ходе участия в международных миссиях.



Мероприятие музыкально будет оформлено показательным военным оркестром Национальной гвардии. Государственный гимн Грузии будет исполнен ансамблем «Мдзлевари», а ансамбль «Картули хмеби» исполнит песню, специально сочиненную для Вооруженных сил.



На мероприятии будут присутствовать представители исполнительной и законодательной власти Грузии, аккредитованные в Грузии послы иностранных государств и военные атташе, руководящие лица Минобороны и Генштаба ВС Грузии, а также рядовые граждане.



В связи с Днем независимости Грузии на площади Свободы будет устроена и выставка военной техники и вооружения. Военная техника также будет выставлена в Телави, Гори, Рустави, Озургети, Батуми, Мцхета, Ахалцихе, Поти, Зугдиди и Амбролаури.

День независимости в Грузии отмечается 26 мая.















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