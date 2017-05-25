Министр: колледж Демиреля продолжит работать в Грузии

25.05.2017 22:49 Задержание сотрудника колледжа имени Демиреля в Тбилиси Мустафы Эмре Чабука не отразится на работе этого учебного заведения, сказал министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава журналистам.



Чабука задержали в Тбилиси в среду по просьбе турецкой стороны. В Турции Чабук обвиняется в оказании помощи организации сторонников оппозиционного исламского проповедника, проживающего в США Фетхуллаха Гюлена FETO. Организация признана в Турции террористической.



"Не думаю, чтобы задержание этого человека (Чабука — ред) создало проблемы школе. Не считаю, что это так произойдет… Мы с самого начала убедили наших коллег, что делаем все, и в будущем будем делать все, чтобы нашим ученикам в любой школе никто не угрожал, и в том числе не осуществлял какое-либо идеологическое давление на них", — заявил Джеджелава журналистам после заседания правительства.



Министр также отметил, что от официальной Анкары не поступало никаких просьб об ограничении функционирования колледжа Демиреля.



В четверг Тбилисский городской суд отправил гражданина Турции Чабука в предэкстадационное заключение на три месяца. Вопрос о том, передавать задержанного стране, подданным которой он является, или нет, должно решить министерство юстиции Грузии.



Что касается Гюлена, турецкие власти обвиняют его в организации попытки переворота в ночь на 16 июля 2016 года и требуют от США его выдачи. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.















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