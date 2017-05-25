Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Председатель Тбилисского апелляционного суда Валерий Церцвадзе покинул свой пост


25.05.2017   23:04
Председатель Тбилисского апелляционного суда Валерий Церцвадзе покинул свой пост. Об этом говорится в его заявлении. Как поясняет Церцвадзе, его решение связано с судебной тяжбой ООО «iPlus» и ООО iTehknik», в связи с чем его имя не раз называлось. По заявлению Валерия Церцвадзе, для исключения всяких подозрений в связи с этим делом и с целью избежания ожидаемых вопросов, он покидает свой пост и в рамках срока полномочий судьи продолжит лишь осуществлять функцию председателя палаты по уголовным делам.

«Несмотря на то, что у меня нет никакого соприкосновения с деятельностью этих компаний и до нынешнего дня не существует ни одного подтвержденного факта использования мною в каком-либо виде своих служебных полномочий в процессе судопроизводства, считаю, что в случае рассмотрения дела в Апелляционном суде, из-за моего должностного статуса, формально, однако, все же могут возникнуть определенные вопросы.

Выше своего должностного положения я ставлю интересы судей и в целом интересы суда. Соответственно, для исключения подозрений и избежания ожидаемых подозрений в обществе в связи с этим делом, считаю правильным покинуть пост председателя Апелляционного суда и в рамках своего срока полномочий судьи продолжу лишь осуществлять функцию председателя палаты по уголовным делам», – говорится в заявления Валерия Церцвадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
WinExpo 2017 в десятый раз пройдет в Тбилиси
Грузинская букмекерская компания Adjarabet выходит на армянский рынок
МВФ о фискальных рисках в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жители оккупированных территорий смогут принять участие в программе лечения гепатита С
Взрыв прогремел в доме, где проживал глава администрации села Вторая Отобая
Хаджимба призвал русские общины Абхазии объединиться
23 мая в Грузии будет отмечаться День Абхазии
СГБ использует все ресурсы для освобождения гражданина Германии, задержанного в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
«Fitch» понизил рейтинг Межбанка Азербайджана до уровня ограниченного дефолта
В Армении предотвратили убийство
Moody's: Азербайджану потребуется потратить золотовалютные резервы на спасение МБА
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна