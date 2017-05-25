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Председатель Тбилисского апелляционного суда Валерий Церцвадзе покинул свой пост
25.05.2017 23:04
Председатель Тбилисского апелляционного суда Валерий Церцвадзе покинул свой пост. Об этом говорится в его заявлении. Как поясняет Церцвадзе, его решение связано с судебной тяжбой ООО «iPlus» и ООО iTehknik», в связи с чем его имя не раз называлось. По заявлению Валерия Церцвадзе, для исключения всяких подозрений в связи с этим делом и с целью избежания ожидаемых вопросов, он покидает свой пост и в рамках срока полномочий судьи продолжит лишь осуществлять функцию председателя палаты по уголовным делам.
«Несмотря на то, что у меня нет никакого соприкосновения с деятельностью этих компаний и до нынешнего дня не существует ни одного подтвержденного факта использования мною в каком-либо виде своих служебных полномочий в процессе судопроизводства, считаю, что в случае рассмотрения дела в Апелляционном суде, из-за моего должностного статуса, формально, однако, все же могут возникнуть определенные вопросы.
Выше своего должностного положения я ставлю интересы судей и в целом интересы суда. Соответственно, для исключения подозрений и избежания ожидаемых подозрений в обществе в связи с этим делом, считаю правильным покинуть пост председателя Апелляционного суда и в рамках своего срока полномочий судьи продолжу лишь осуществлять функцию председателя палаты по уголовным делам», – говорится в заявления Валерия Церцвадзе.
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