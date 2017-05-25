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Решение уже принято, и Грузия обязательно присоединится к НАТО - Уильям Лахью
25.05.2017 23:26
Решение уже принято, и Грузия обязательно присоединится к НАТО - заявил руководитель союзнического офиса Североатлантического альянса.
Уильям Лахью говорил о значении проведения весенней сессии Парламентской ассамблеи в Грузии. По его словам, представители 25 стран-членов НАТО находятся в Тбилиси для поддержки Грузии.
По его же словам, проведение весенней сессии альянса в Грузии является еще одним выражением поддержки стремления Грузии о вступлении в НАТО.
"Все союзники поддерживают Грузию. Именно поэтому постоянные представители 25 членов альянса находятся здесь в Тбилиси, в нашем союзническом офисе. Мы находимся здесь для поддержки Грузии, и ее стремления в НАТО. То, когда она станет членом, зависит индивидуально от каждого союзника, но решение уже принято, и Грузия обязательно присоединится к НАТО"- заявил Уильям Лахью.
Завтра в Тбилиси откроется весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО. В течение четырех дней в рамках Парламентской ассамблеи в Тбилиси будут продолжаться многосторонние встречи.
Это первая сессия ассамблеи, которая после 2002 года проводится в стране- нечлене альянса.
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