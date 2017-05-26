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В связи с мероприятиями 26 мая в столице ограничено движение автомобилей
26.05.2017 11:11
В связи с Днем независимости Грузии, который отмечается 26 мая, в дни подготовки и проведения праздничных мероприятий, в столице ограничено движение автомобилей. Об этом говорится в заявлении МВД Грузии.
«Министерство внутренних дел информирует, что в связи с Днем независимости Грузии, в дни подготовки и проведения праздничных мероприятий, в столице будет ограничено движение автомашин.
До вечера 26 мая, до окончания мероприятий, на площади Свободы вводятся определенные ограничения, в частности, по улице Пушкина движение будет односторонним и автомобили от площади Свободы будут двигаться в направлении улицы Орбелиани.
На проспекте Руставели и площади Роз гражданам будет запрещено перемещаться на автомобилях. Движение будет ограничено и на улицах, пересекающих проспект Руставели: А. Чавчавадзе, М. Лагидзе, Бесики, Л.. Украинки, З. Чичинадзе, 9 апреля, А. Пурцеладзе, Безымянной, А. Джорджадзе, Г. Чантурия и Месхи.
26 мая, с 05:00 движение будет запрещено на площади Свободы, а на улицах К. Абхази, Ш. Дадиани и Г. Леонидзе – ограничено.
Автомашины будут перемещаться объездным путем – по улицам Р. Табукашвили и Д. Чонкадзе.
Движение на площади Свободы и упомянутых выше улицах будет восстановлено 27 мая, после завершения праздничных мероприятий», - говорится в заявлении.
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