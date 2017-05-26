Кобахидзе: Проведение в Тбилиси Парламентской ассамблеи НАТО является очень важным посылом

26.05.2017 11:13 На проведение в Тбилиси Парламентской ассамблеи НАТО откликается председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Как заявил Кобахидзе в беседе с журналистами, это важный посыл со стороны партнеров Грузии.



Говоря в этом контексте, председатель парламента отметил, что Парламентская ассамблея НАТО прежде проводилась лишь в четырех странах - не членах НАТО, и сегодня эти страны являются членами Североатлантического альянса.



«Для нас это очень важное мероприятие. Мы не раз уже отмечали, что до сегодняшнего дня Парламентская ассамблея НАТО прежде проводилась лишь в четырех странах - не членах НАТО, и сегодня эти страны являются членами НАТО. Соответственно, это очень важный посыл. Это очень важное мероприятие и мы его принимаем с очень большим энтузиазмом», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Сессия Парламентской ассамблеи НАТО пройдет в Грузии 26-29 мая.















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