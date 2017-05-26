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Кобахидзе: Надеемся, что практическое сотрудничество с НАТО скоро перерастет в тесную интеграцию


26.05.2017   12:31
Мы рады, что сессия Парламентской ассамблеи проводится в Грузии, в той стране, которая, по решению НАТО, обязательно станет членом альянса, - об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на совместной пресс-конференции с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алле.

Председатель парламента поздравил общество с Днем независимости и отметил, что символично открытие сегодня в Тбилиси сессии ПА НАТО.

«Членство в НАТО является выбором грузинского народа, и мы рады, что его поддерживает Североатлантический альянс, который состоит из дружественных нам стран. НАТО и Грузия уже давно бок о бок борются за глобальную безопасность и мир. Отношения с альянсом уже приносят конкретные результаты для Грузии – при содействии НАТО укрепляются наша оборона, безопасность и надеемся, что практическое сотрудничество с НАТО скоро перерастет в тесную интеграцию», - заявил Кобахидзе.






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