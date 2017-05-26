Столтенберг: Величайшая сила НАТО в прочной связи между Северной Америкой и Европой

26.05.2017 12:32 Величайшая сила НАТО в прочной связи между Северной Америкой и Европой, - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на открытии мемориала 11 сентября и 5-й статьи устава НАТО.



«Один за всех и все за одного. Сотни тысяч европейских и канадских солдат сражались вместе с американской армией в Афганистане, чтобы Афганистан не стал снова безопасным убежищем для международного терроризма. Благодаря нашей солидарности наш народ в безопасности.



Когда наши открытие и свободные общества становятся объектами нападения, мы защищаем наши ценности и наш образ жизни. Поэтому сильный Североатлантический альянс - хорошо для Европы и хорошо для Северной Америки. Мемориал 11 сентября и 5-й статьи устава НАТО ежедневно будет напоминать о наших жизненно важных связях. Мы сделаем еще больше в общей борьбе с терроризмом», - заявил генсек НАТО.















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