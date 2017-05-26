Посол США поздравил граждан Грузии с Днем независимости

26.05.2017 13:28 Посол США в Грузии Ян Келли поздравляет Грузию с Днем независимости. Поздравление опубликовано на странице посольства в «Фейсбуке».



«Хочу поздравить сегодня грузинский народ с 26-летним юбилеем независимости и тем особенным прогрессом, которого страна достигла за этот период. Уже 26 лет Соединенные Штаты Америки гордо называют Грузию стратегическим партнером. Мы рядом друг с другом как друзья и союзники.



Наши отношения основаны на общих ценностях, идущих из нашей богатой и иногда нестабильной истории.

Этими общими ценностями являются толерантность и равенство, умение ценить дружбу и гостей, и, разумеется, общая любовь к нашим странам. Эти ценности представлены как образец в блестящей поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».



Я рад, что эта поэма переведена на английский язык, в том числе и американским поэтом Лином Коффином. Эти переводы делают поэму доступной для международной аудитории и дают возможность лучше узнать грузинский народ.



Желаю Грузии успеха, мира и благополучия. Поздравляю!», - заявил посол США в Грузии.















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