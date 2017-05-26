Хоббс: Сессия ПА НАТО является хорошей возможностью выразить твердую поддержку евроатлантическим устремлениям Грузии

26.05.2017 13:55 Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО является хорошей возможностью и путем выражения ассамблеей своей твердой поддержки евроатлантическим устремлениям Грузии, - об этом на совместной пресс-конференции в парламенте Грузии заявил генеральный секретарь Парламентской ассамблеи НАТО Дэвид Хоббс.



По его словам, сессии Парламентской ассамблеи НАТО редко проводятся в странах, не являющихся членами альянса.



«Действительно очень важно, что эта сессия проводится в Грузии. Это является хорошей возможностью и путем выражения ассамблеей своей твердой поддержки евроатлантическим устремлениям Грузии, - заявил Дэвид Хоббс.



По его словам, в Грузию прибыла делегация из 49 человек, и в течение трех дней состоятся важные встречи очень высокого уровня.















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