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Хоббс: Сессия ПА НАТО является хорошей возможностью выразить твердую поддержку евроатлантическим устремлениям Грузии


26.05.2017   13:55
Весенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО является хорошей возможностью и путем выражения ассамблеей своей твердой поддержки евроатлантическим устремлениям Грузии, - об этом на совместной пресс-конференции в парламенте Грузии заявил генеральный секретарь Парламентской ассамблеи НАТО Дэвид Хоббс.

По его словам, сессии Парламентской ассамблеи НАТО редко проводятся в странах, не являющихся членами альянса.

«Действительно очень важно, что эта сессия проводится в Грузии. Это является хорошей возможностью и путем выражения ассамблеей своей твердой поддержки евроатлантическим устремлениям Грузии, - заявил Дэвид Хоббс.

По его словам, в Грузию прибыла делегация из 49 человек, и в течение трех дней состоятся важные встречи очень высокого уровня.






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