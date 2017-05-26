Премьер анонсировал начало второй фазы реформы пенсионной системы с третьего квартала будущего года

26.05.2017 14:57 На конференции, посвященной 20-летнему юбилею американо-грузинского бизнес совета, премьер-министр Грузии говорил о плане реформ правительства из четырех пунктов.



По словам Квирикашвили, с третьего квартала будущего года начнется второй этап реформы пенсионной системы, что подразумевает создание пенсионной системы, основанной на обязательном накоплении:



"С точки зрения экономических реформ мы уже начали реформу пенсионной системы. С третьего квартала будущего года мы осуществим второй этап реформы пенсионной системы. Пенсионная система, основанная на обязательном накоплении, с одной стороны обеспечит будущих пенсионеров условиями достойной жизни, а с другой стороны немедленно создаст местный долгосрочный инвестиционный капитал в сотни миллионов лари"- заявил Георгий Квирикашвили.

















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