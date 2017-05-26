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Паоло Алли: России следует быть очень осторожной, когда повышает напряженность в регионе


26.05.2017   15:36
Российская Федерация должна быть очень осторожна, когда она повышает напряженность в регионе, - об этом на совместной пресс-конференции в парламенте Грузии заявил президент Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО Паоло Алли. По его словам, ПА НАТО считает, что Грузия станет членом НАТО.

На вопрос, может ли Грузия вступить в альянс без ПДЧ, Паоло Алли ответил, что ПДЧ - это конкретное средство начать процесс.

«Мы считаем, что Грузия станет членом НАТО. Об этом не раз говорилось в Бухаресте в 2008 году и решение остается в силе. Что касается ситуации в регионе, мы говорили с председателем парламента и понимаем агрессивное поведение России. Мы поддерживаем территориальную целостность Грузии и Украины. В обеих странах ситуация очень похожа, если не с военной точки зрения, то в другом плане. Нестабильный регион - это опасность, это угроза всему Западу. Мы чувствуем ответственность, обязательство и мы еще раз подчеркиваем эту поддержку. Российская Федерация должна быть очень осторожна, когда она повышает эту напряженность. Повышение напряженности вредит международной ситуации. У нас есть общие интересы - борьба с терроризмом, поэтому мы надеемся, что РФ понимает, что так агрессивно вести себя нельзя. Мы, разумеется, противостоим позиции России. Что касается ПДЧ, это инструмент, важное политическое видение и ПДЧ - это конкретные средства начать процесс. Мы продолжим говорить об этом», - заявил президент ПА НАТО.






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