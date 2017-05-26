Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мирная и последовательная политика является тем оружием, которое объединит нашу родину - премьер


26.05.2017   15:38
Сегодня страна опять нуждается в нашей самоотверженности, чтобы сохранить укрепить и усилить наше многонациональное грузинское государство, - об этом на церемонии принесения присяги призывниками в День независимости на площади Свободы премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Как отметил премьер, мирная и последовательная политика объединит страну.
«Сегодня мирная и последовательная политика является тем оружием, которое объединит нашу родину и вернет нам наших абхазских и осетинских братьев.

Сегодня Грузия - страна, гражданам которой широко открыла свои двери Европа. Я верю, что очень скоро наступит время, когда современное и демократическое грузинское государство займет достойное место в большой европейской семье.

Я верю, что у нашей страны светлое будущее! Когда я смотрю на вас, моя вера становится еще крепче! Мы строим свободную, демократическую и сильную страну. Мы обязательно будем гордиться нашей единой родиной!

Еще раз поздравляю вас с сегодняшним днем!

Пусть Господь хранит вас и всю Грузию!» - заявил премьер-министр.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
WinExpo 2017 в десятый раз пройдет в Тбилиси
Грузинская букмекерская компания Adjarabet выходит на армянский рынок
МВФ о фискальных рисках в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жители оккупированных территорий смогут принять участие в программе лечения гепатита С
Взрыв прогремел в доме, где проживал глава администрации села Вторая Отобая
Хаджимба призвал русские общины Абхазии объединиться
23 мая в Грузии будет отмечаться День Абхазии
СГБ использует все ресурсы для освобождения гражданина Германии, задержанного в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
«Fitch» понизил рейтинг Межбанка Азербайджана до уровня ограниченного дефолта
В Армении предотвратили убийство
Moody's: Азербайджану потребуется потратить золотовалютные резервы на спасение МБА
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна