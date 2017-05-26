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Мирная и последовательная политика является тем оружием, которое объединит нашу родину - премьер
26.05.2017 15:38
Сегодня страна опять нуждается в нашей самоотверженности, чтобы сохранить укрепить и усилить наше многонациональное грузинское государство, - об этом на церемонии принесения присяги призывниками в День независимости на площади Свободы премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
Как отметил премьер, мирная и последовательная политика объединит страну.
«Сегодня мирная и последовательная политика является тем оружием, которое объединит нашу родину и вернет нам наших абхазских и осетинских братьев.
Сегодня Грузия - страна, гражданам которой широко открыла свои двери Европа. Я верю, что очень скоро наступит время, когда современное и демократическое грузинское государство займет достойное место в большой европейской семье.
Я верю, что у нашей страны светлое будущее! Когда я смотрю на вас, моя вера становится еще крепче! Мы строим свободную, демократическую и сильную страну. Мы обязательно будем гордиться нашей единой родиной!
Еще раз поздравляю вас с сегодняшним днем!
Пусть Господь хранит вас и всю Грузию!» - заявил премьер-министр.
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