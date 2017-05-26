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Бакрадзе: Проведение ПА НАТО в Грузии является весьма серьезным шагом с их стороны
26.05.2017 15:43
Проведение Парламентской ассамблеи НАТО в Грузии является весьма серьезным шагом с точки зрения интеграции Грузии - так прокомментировал лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе факт проведения в Тбилиси Парламентской ассамблеи НАТО.
По его словам, то, как использует этот шаг, зависит от грузинской власти.
"Проведение этого мероприятия является положительным фактом. Это результат труда Грузии в течение ряда лет. Это очень серьезный шаг со стороны НАТО в контексте интеграции Грузии. Сейчас от нас, власти Грузии зависит, насколько сможет использовать этот шаг для вступления Грузии в НАТО"- заявил Давид Бакрадзе.
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